Los conservadores británicos imponen la dictadura del relativismo en todo el país

(InfoCatólica) Dicha agenda contiene los mismos puntos en todo el mundo. A saber:

Toda esa agenda choca abiertamente con el Magisterio de la Iglesia Católica, tal y como fue explicitado por el papa Benedicto XVI en la exhortación post-sinodal Sacramentum Caritatis, en la que llamó a los políticos católicos a ser coherentes con su fe y pidió a los obispos defender cosntantemente los valores no negociables:

Es importante notar lo que los Padres sinodales han denominado coherencia eucarística, a la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana.Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía (cf. 1 Co 11,27-29). Los Obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado.

(Sacramentum Caritatis, 83)