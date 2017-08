El cardenal Parolin pretende que la diplomacia vaticana no ha fracasado en Venezuela

(Aica/InfoCatólica) El purpurado concedió una entrevista al diario italiano «Avvenire» en el marco de su visita a la región italiana de Umbría, para el 800º aniversario del Perdón de Asís.

«No. No hay fracaso. La diplomacia de la Santa Sede es una diplomacia de paz. No tiene intereses de poder ni políticos ni económicos, ni ideológicas. El Papa recordó que cuando nos encontramos frente a una situación de crisis, hay que considerar siempre cómo opera la Santa Sede: por una diplomacia proactiva y no solo reactiva, con lo que no buscamos siempre dar nuestra contribución», sostuvo.

«Si a veces esto no se logra, lo importante es ponerse a trabajar. Entonces, no hablaría de fracaso. En el caso de Venezuela puede haber opiniones diferentes, pero lo importante es intentar dar respuestas factibles a la situación, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones reales de la población y del bien común que debe estar por encima de todo», agregó.