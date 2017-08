Donald Trump nombra embajador internacional para la libertad religiosa a un católico converso

(InfoCatólica) Brownbak ha asegurado en Twitter sentirse muy honrado por el nombramiento a la vez que ha declarado que la libertad religiosa es la primera libertad, al ser «la eleccón que hacer con tu propia alma»

Religious Freedom is the first freedom. The choice of what you do with your own soul. I am honored to serve such an important cause. -SDB

En otro mensaje, el gobernador de Kansas asegura que la religión «es donde vivimos nuestra vida interior. Todo el mundo debería vivir eso en libertad».

Kansas is my home. Here, we are free to live in faith. Religion is where we live our inner life. All people ought to live that in freedom. pic.twitter.com/i6GXtZYkN8