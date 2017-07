La ciudad de Belle Plaine elimina todos monumentos conmemorativos religiosos

Ver también Católicos se oponen a instalación de un monumento satánico en un Parque en Memoria de los Veteranos

(CH/InfoCatólica) Dos días después de que cientos de personas de Belle Plaine -muchas de ellas católicas- protestaran por la instalación de un monumento satánico en el parque de veteranos de la ciudad, el Ayuntamiento Municipal votó unánimemente el 17 de julio para eliminar todos los símbolos religiosos.

El Ayuntamiento rescindió una designación que había hecho de una porción del parque disponible para colocar monumentos conmemorativos de cualquier grupo religioso.

La decisión impidió la llegada de un monumento encargado por el Templo Satánico, pero también sentenció la salida del monumento «Joe», una pequeña silueta de hierro fundido de un soldado inclinado sobre una de sus rodillas delante de una tumba. Joseph Gregory, un veterano local que murió en octubre de 2016, hizo el monumento conmemorativo.

«Puedo vivir con ello», dijo el padre Brian Lynch, pastor de Nuestra Señora de la Pradera en Belle Plaine, «pero está lejos de ser el resultado idóneo» porque el monumento «Joe» también tendrá que irse.

Antecedentes

La estatua y el monumento satánico propuesto se convirtieron en el centro de una controversia que llegó a los titulares de los principales diarios nacionales.

Todo comenzó en agosto de 2016, cuando el Belle Plaine Vets Club colocó el monumento «Joe» en el parque. Un residente de Belle Plaine y un miembro de «Freedom From Religion Foundation» se quejó de que «Joe» parecía demasiado religioso para ser colocado en un lugar de propiedad pública. El Ayuntamiento eliminó la cruz del monumento a petición de la Fundación Freedom From Religion de Wisconsin.

Los miembros del Club de Veteranos solicitaron una reunión con el Ayuntamiento en febrero para solicitar el regreso de la cruz. Un voto de 3-2 permitió crear un área limitada del parque de veteranos para colocar tanto el monumento «Joe» como cualquier monumento conmemorativo de otra religión en el parque.

La Fundación Freedom From Religion entonces invitó al templo satánico con sede en Massachusetts para colocar un monumento para el parque Belle Plaine. La ciudad aprobó la solicitud. El monumento conmemorativo encargado por el Templo Satánico -que no afirma creer en Satanás como un ser- fue terminado recientemente, pero aún no había sido enviado a Belle Plaine.

Esto generó la indignación de la población católica de la ciudad. El padre Lynch, se reunió para orar en el parque en junio con más de 50 católicos. Dos días más tarde, unos 40 católicos acompañaron al padre Lynch para testificar contra la colocación del monumento ante el Ayuntamiento de Belle Plaine. Mientras tanto, más de 30 católicos, incluidos los miembros de la Arquidiócesis de San Pablo y la iniciativa de los Guardianes Católicos de Minneapolis, asistieron a la Misa y rezaron en la Adoración Eucarística en la parroquia.

Ahora, con la eliminación de todos los símbolos religiosos del parque de veteranos, el P. Lynch cree que la decisión de la ciudad no termina una batalla fundamental que tuvo lugar - sacando el simbolismo cristiano de la plaza pública. Dijo que Satanic Temple y Freedom From Religion Foundation «obtuvieron lo que querían» con la eliminación de «Joe».