El Ayuntamiento de Cádiz se veta en la procesión del Simpecado de la Virgen de Rocío

(El Diario/La voz Digital) La aplicación de la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Cádiz que prohíbe su colaboración en espectáculos con animales ha puesto en el punto de mira la celebración el 24 de junio de la Procesión Magna Mariana, donde se niega a la participación de la Hermandad del Rocío de Cádiz si no prescinde de los mulos que tradicionalmente han tirado de la carreta de su simpecado.

Dicho evento, que se celebrará con motivo del 150 aniversario de la proclamación de la Virgen de Loreto como patrona de la ciudad, puede quedarse sin la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz si participa la Hermandad del Rocío con sus mulos. Y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz no puede sacar adelante este evento sin la participación del consistorio, lo que vetaría, pues, a los rocieros.

El hermano mayor de la hermandad del Rocío, Manuel García Perales, ha confirmado a La Voz Digital que el Simpecado de la Virgen no estará finalmente en la procesión mariana. «No salimos, nos retiramos. Ellos consideran que es un espectáculo aunque es una manifestación religiosa. La Virgen del Rocío no es una insignia. Entonces tiene que ir en la carreta y si no nos dejan salir pues no podremos estar».

El portavoz municipal del PP, Ignacio Romaní, ha exigido que el consistorio «deje salir a la Hermandad del Rocío de la manera en la que tradicionalmente procesiona» cuando hace su peregrinación hasta la aldea de El Rocío. En este sentido, critica la «patética excusa» dada por el Ayuntamiento de Cádiz para «obligar a excluirla» del evento, que «no se sostiene porque la ordenanza no tiene efecto sobre animales de renta», en referencia a «los que, sin convivir con el hombre, son mantenidos, criados, o cebados para la producción de alimentos u otros beneficios». El edil ha insistido en que la ordenanza, que entró en vigor en abril, «excluye explícitamente a estos animales».

Los populares esperan, del mismo modo, que el consistorio gobernado por José María González Kichi, de Por Cádiz Sí Se Puede, con Ganar Cádiz En Común, «no vuelva a intentar engañar a los gaditanos». Ha recordado que en esa salida de la ciudad de la Hermandad del Rocío el consistorio ha colaborado siempre «con Policía Local y Protección Civil» y confían en que «así siga siendo».

Finalmente, el concejal ha dicho: «Se demuestra una vez más que este equipo de gobierno de paredes de cristal, este alcalde dialogante y abierto, lo que hace es mentir descaradamente a la ciudadanía, al Consejo de Hermandades y Cofradías, a la Hermandad del Rocío y a todos los gaditanos. Miente, porque no tiene la valentía de decir que todo lo que tiene fobia a las cofradías y hermandades de Cádiz. Dónde únicamente parece a gusto es celebrando el final del ramadán».