El arzobispo de Xalapa denuncia que la educación sexual en la escuela provoca embarazos en niñas y adolescentes

(InfoCatólica) El arzobispo dijo que esta educación sexual trae como consecuencias que niñas de entre diez y 14 años resulten embarazadas.

El prelado agregó que algunas dan a luz mientras otras, también en el caso de las mayores de edad, recurren al aborto, violentando otro mandamiento de Dios.

Comentando el final del evangelio del domingo, en el que el Señor indica que quien le ama guarda sus mandamientos, Mons. Reyes Larios apuntó cuál es la realidad:

«Tenemos una cultura de mucho robo, no se guarda el mandamiento y por lo mismo no se respeta a las personas y no se les ama. Otros de los mandamientos muy importantes dice que no fornicarás. No cometas adulterio…».