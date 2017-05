Escuela de Pensilvania prohíbe clubes provida mientras aprueba clubes de alianzas gay

(LSN/InfoCatólica) Los administradores de una escuela secundaria de Pensilvania dijeron su aprobación a los clubes de alianzas gay y los clubes de ciencia política, pero a la vez no aprobaron a los clubes pro-vida alegando que son demasiado «polémicos» y «políticos».

La Escuela no quería un club provida

El pasado otoño, Elizabeth Castro y Grace Schairer intentaron iniciar en la Escuela Preparatoria Parkland un club de Estudiantes por la Vida. Parkland ya tiene un club de alianzas gay, un club de ciencia política, un club de moda, un club de ajedrez y otros grupos dirigidos por estudiantes.

Se les dijo que necesitaban un consejero. Tienen uno, que más tarde se retiró. Pero en marzo, tenían un nuevo consejero y estaban listos para comenzar el club «Trojans for Life».

Pronto descubrieron el verdadero problema: los funcionarios de Parkland no querían un club pro-vida en la escuela.

Después de pasar por todo el proceso para iniciar un grupo y conseguir un consejero, el subdirector los rechazó, diciendo que un club pro-vida era demasiado «polémico» y «político».

Acuden al subdirector y los ignora

Los intrépidos estudiantes enviaron un correo electrónico al subdirector el 6 de abril, preguntándole qué podían hacer para que Trojans for Life pudiera existir junto al club político de Parkland, la alianza gay y otros grupos estudiantiles. No recibieron ninguna respuesta.

Violan sus derechos por ser providas

«Cumplimos todos los requisitos (pero) fueron negados simplemente porque somos pro-vida», dijo Castro. «Como club, nuestro propósito es crear una cultura que afirme la vida en nuestra escuela, educar a nuestros compañeros sobre el tema de la vida, mantener los movimientos que apoyan a las estudiantes embarazadas y a los padres. Convertirnos en una voz para aquellos que no pueden hablar por sí mismos». «La escuela no solo niega mi derecho a formar un grupo, sino que niega la oportunidad de que otros en mi escuela aprendan sobre la mayor injusticia social de nuestros derechos humanos», agregó Castro. «Liz está siendo discriminada por su escuela simplemente porque es pro-vida y quiere compartir ese mensaje», dijo a LifeSiteNews la revista «Students for Life of America» de Kristina Hernández. Eso es inconstitucional. «Estamos muy orgullosos de apoyar a Liz y a sus compañeros de los estudiantes pro-vida mientras trabajamos para asegurarnos de que se les permita formar su grupo Students for Life», agregó Hernández. «Su coraje es un ejemplo para todos los otros estudiantes pro-vida en el país que se enfrentan a situaciones similares y obstáculos en sus escuelas». «Los estudiantes no deben tener miedo de presentarse y luchar por sus derechos de libertad de expresión», dijo Hernández, «no sólo para educar a sus compañeros sobre el aborto, sino para ayudar a sus compañeros que pueden estar enfrentando embarazos no planificados».

Thomas More Society ha asumido la causa. El miércoles, los defensores legales de la libertad religiosa entregaron una carta al director de Parkland y al superintendente declarando que la escuela inconstitucionalmente negó los derechos de la Primera Enmienda de las jóvenes.

«No hay absolutamente ninguna duda de que la ley protege el derecho de estos estudiantes a formar este club en su escuela secundaria», explicó el abogado especial de Thomas More, Jocelyn Floyd. La política del distrito de Parkland específicamente permite clubes de estudiantes para «cualquier objetivo legal».

La carta explica que la escuela, al negar Trojans for Life, está violando la Primera Enmienda, la Ley Federal de Igualdad de Acceso y la política del Distrito Escolar Parkland. Thomas More Society, en nombre de las niñas, exigen que Parkland «apruebe inmediatamente la solicitud para el club Students for Life».