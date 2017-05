La archidiócesis de México lamenta que no se impute penalmente al agresor del P. Chamorro

La Archidiócesis de México ha lamentado la decisión del juez de no imputar delito alguno al agresor del P. José Miguel Chamorro. Dicho agresor padece, según un primer informe médico, un trastorno psicótico.

(InfoCatólica) La archidiócesis, por boca de su portavoz, el P. Hugo Valdemar, lamenta que se haya tomado la decisión de no imputar a Juan René Silva basándose en un único informe pericial. Igualmente se indica que no tiene el menor sentido que el juez haya pedido a la víctima, e. P. Chamorro, que declarara ayer sobre lo sucedido, dado que el sacerdote permanece ingresado en estado grave, aunque ya no se teme por su vida.

El P. Valdemar denuncia que la medida es «una muestra de total indolencia hacia la víctima».

El juez ha decretado que el agresor sea traladado a un centro de rehabilitación psico-social, donde recibirá tratamiento psiquiátrico.

Finalmente ha quedado rotundamente descartada cualquier motivación terrorista o de índole religioso en la agresión que sufrió el sacerdote durante la celebración de una Misa en la Catedral Metropolitana. El agresor no es extranjero, como dijo, sino de San Luis de Potosí.