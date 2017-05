Los defensores de la Cruz de Callosa del Segura piden más «custodios» para protegerla del ayuntamiento

(Actuall/InfoCatólica) En un comunicado a través de las redes sociales ha pedido la presencia de más «custodios»en los alrededores de la iglesia arciprestal de San Martín durante los días 11 y 12 de mayo. «Haced presencia pública en la medida de vuestras posibilidades. Muchísimas gracias«.

Los vecinos llevan más de 120 días haciendo guardia para evitar que el alcalde socialista, Francisco José Maciá Serna, que gobierna gracias a un tripartito con Podemos e Izquierda Unida, vuelva a intentar retirar el monumento en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

El pasado 1 de mayo ya sufrieron amenazas a través de varias pintadas en las paredes, una dirigida al portavoz del grupo popular en el Consistorio, Javier Pérez y otra hacia los que custodian el monumento.

Desde la plataforma señalan que lo que está sucediendo en su municipio «nada tiene que ver con la Ley de Memoria Histórica sino que es un ataque a las creencias de una mayoría social». Es por eso que afirman que no están dispuesto a consentir que triunfe el rencor.

En una carta abierta la asociación aseguró que pretende continuar de manera indefinida con sus vigilias hasta que consigan que se respete la memoria de sus caídos y cese el rencor y la persecución a los católicos:

«El camino de Cristo hasta el Gólgota fue un sufrimiento, una consecución de golpes, insultos y menosprecios (…) Nuestra defensa de la fe no iba a ser menos. Si Cristo supo luchar y sufrir por nosotros, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo nosotros con Él?, dijo antes de llamar a los «custodios» a no desfallecer porque «al final del camino está la redención y el perdón».