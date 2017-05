Trump firma una orden ejecutiva que refuerza la libertad religiosa en EE.UU

(InfoCatólica) Al anunciar la firma de su orden ejecutiva, el presidente Trump ha asegurado que «no sólo somos una nación creyente, sino tolerante». Además ha afiramdo que su «administración lidera la protección de libertad religiosa» y ha advertido que «no dejaremos que la gente sea callada por su religión».

El presidente norteamericano ha asegurado que destruirá totalmente la Enmienda Johnson, que establece que los credos religiosos y otras organizaciones exentas de impuestos no están autorizados a hacer campaña o apoyar abiertamente a candidatos a cargos políticos. «Permitiré que nuestros representantes de la fe hablen libremente y sin temor a represalias», agregó a continuación.

«Las amenazas económicas contra las religiones por defenderse se han terminado», agregó Trump en elevento organizado en la Casa Blanca.

La orden también permitirá que las organizaciones religiosas rechacen la imposición del sistema “Obamacare” que obliga a los empleadores a proporcionar seguros de salud con cobertura de anticonceptivos.

Precisamente el presidente ha mencionado a las Hermanitas de los Pobres, inmersas en una batalla legal contra la anterior administración estadounidense por negarse a conceder ese tipo de seguros a los empleados de sus instituciones. «Vuestro calvario ha terminado», ha sentenciado Trump

La firma tuvo lugar en el jardín de las rosas de la residencia oficial, el marco del Día Nacional de la Oración.

Al acto de presentación de la orden presidencial han acudido diversos líderes religiosos, entre los que se encontraba el cardenal Wuerl, arzobispo de Washington, quien ha declarado sentirse honrado de su presencia allí:

I was honored to join religious leaders, @POTUS and @mike_pence to observe the #NationalDayofPrayer. https://t.co/5lJHqGloeG pic.twitter.com/3CYrwYJVk7