El actor católico Jim Caviezel aborda una amplia lista de temas

(CNA/InfoCatólica) El actor Jim Caviezel ha protagonizado éxitos en Hollywood como «El Conde de Montecristo» o «La Delgada Línea Roja», pero es más conocido por interpretar a Jesús en la película de Mel Gibson «La Pasión de Cristo», una experiencia que él dice que le afectó muy profunda y espiritualmente.

En una nueva entrevista realizada por el periodista polaco y crítico de cine Lukasz Adamski, Caviezel habla sobre la importancia de su fe católica, el impacto duradero que «La Pasión» ha tenido en su vida, y su especial devoción a la Virgen María.

A continuación nuestra traducción de la entrevista:

Juan Pablo II, el nazismo y el comunismo

Lukasz Adamski: Usted se convirtió en el narrador de un documental sobre Karol Wojtyla llamado «Liberación del continente: Juan Pablo II y la caída del comunismo». Mientras que en Polonia, a invitación de los Caballeros de Colón, ha visitado la zona donde vivió y trabajó. ¿Quién es Karol Wojtyla para usted en un sentido personal, y no solo geopolítico? Jim Caviezel: Durante mi visita a Polonia, llegué a comprender que él llevaba sobre los hombros problemas del mundo entero ... Y hay un lado más personal. Al interpretar a Jesús mismo, me enfrenté a un montón de críticas y, a menudo, a burlas. Tenía que seguir adelante de alguna manera. No habría Jim Caviezel como Jesús si no fuera por Juan Pablo II. Mirando su vida y el poder de su evangelización, me dije a mí mismo: ¿Por qué te preocupas por esa tontería (de los críticos)? Cuando era joven, leía mucho sobre el nazismo y el genocidio llevado a cabo por los alemanes en territorio polaco. Mi conocimiento se limitaba a lo leído en los libros, pero durante mi estancia en Polonia me di cuenta de lo mucho Wojtyla debe haber sufrido por estar directamente expuesto al nazismo. He estado en Auschwitz donde San Maximiliano Kolbe dio su vida como un mártir para salvar a un compañero prisionero. Me hizo comprender la magnitud del sufrimiento del pueblo polaco. Y entonces siguió el comunismo, lo que me hizo entender que Juan Pablo II había vivido bajo dos de los regímenes más monstruosos. Como estadounidense, viví tranquilamente preocupándome por la Guerra Fría como mucho. Yo no experimenté regímenes totalitarios. Juan Pablo II tuvo que vivir bajo dos de ellos, igual que todo el país. Representa a toda Polonia. Lukasz Adamski: ¿En un sentido espiritual? Jim Caviezel: Polonia, como Cristo, había sido crucificada. La Virgen María es la madre de Polonia. Antes de morir, el padre de Wojtyla le dijo que María ahora es también su madre. Es un gran símbolo de su nación. Lukasz Adamski: ¿También influyeron en ti las enseñanzas del Papa? Jim Caviezel: En los años 80, cuando era adolescente, Juan Pablo II llegó a los Estados Unidos. Estaba a 90 minutos de donde yo vivía, y mi familia fue a verlo y escucharlo. Para muchos católicos su visita era casi como una visita del mismo Jesucristo ... Yo no fui a verlo. No creía que fuera importante. El rayo cayó años después. Lukasz Adamski: Hablaremos del rayo más tarde. Tú no fuiste a ver al Papa, pero años más tarde le conociste durante una audiencia después de interpretar a Jesús en «La Pasión de Cristo». Después de ver la película, él dijo: «Es como era». ¿Cómo recibiste esa alabanza proviniendo del Papa? Jim Caviezel: El Papa siempre llamó a los jóvenes a romper con la civilización contaminada y desmoralizada. «Sed santos», dijo. ¿Imposible? No, es posible. A menudo oigo la voz de Cristo en mi corazón: «Jim, lo harás hoy». Es un mensaje que dice que todos en el mundo son igualmente importantes. Es también un llamamiento a la vida cristiana. Una vida en la que se demuestre a todos que Jesús es su Señor. Recuerdo que el Papa dijo a los estadounidenses: «¡Todos ustedes pueden ser santos!» Me entristece que tantas personas en mi país no busquen la santidad. Lo sustituyen por drogas y hedonismo. Simplemente está llenando el vacío emocional. Lukasz Adamski: ¿Qué le dijiste al Papa durante tu audiencia en el Vaticano? Jim Caviezel: Le dije lo mucho que su carta a los artistas me influyó. Fue dirigido a aquellos que buscan la belleza y la dan al mundo en forma de arte. Intento dar mi mejor esfuerzo para llevar a cabo sus instrucciones. Lukasz Adamski: Juan Pablo II era un actor, igual que tú. Por lo tanto, conocía mejor el poder del arte que cualquiera de sus predecesores. Jim Caviezel: Exactamente. De aquí proviene su poder. Comprendía a la gente y le ayudaba a ganar los corazones de millones. Él es simplemente un santo. Lukasz Adamski: Tú tenías 33 años, tus iniciales eran JC e interpretaste a Jesús. Jim Caviezel: ¡No me digas que fue una coincidencia! No hay coincidencias. Sigo escuchando acerca de «accidentes» y «golpes de suerte». La secularización afecta a todo el mundo, incluidos los Estados Unidos. Sólo los ateos creen en la coincidencia. No hay coincidencias para Dios. Incluso cuando Dios resucita a los muertos, dirán que sucedió por accidente. Cuando uno no cree en Dios, uno cree en cualquier cosa. GK Chesterton afirmó eso. Al mismo tiempo, uno no tiene derecho a hacer lo que le gusta y decidir sobre todo. ¿Vivir sin moralidad? ¿Sin Dios? ¿Dónde está el amor en todo esto? Tal vez esa sea la razón por la que «mataron» a Dios, como decía Nietzsche. Cuando no hay Dios, pueden hacer lo que quieran. Podemos ver eso en América todos los días.

El «castigo» de Hollywood por interpretar «La Pasión de Cristo»

Lukasz Adamski: Es aún más visible en Europa. Los padres fundadores de América no podían imaginarlo sin Dios. La Revolución Francesa comenzó con matar a los sacerdotes y escupir a Jesús. Pero volvamos a Hollywood y su trabajo. Mel Gibson le advirtió, cuando tomó el papel en su película, «No trabajará más aquí (en Hollywood).» ¿Hasta qué punto tenía razón? Jim Caviezel: De repente dejé de ser uno de los cinco actores más populares del estudio, y no había hecho nada malo. Acabo de interpretar a Jesús. ¿Me afectó personalmente este rechazo? Bien, cada uno tiene su cruz a llevar. El mundo cambia ... pero no estaré en este mundo para siempre. Tampoco los productores de Hollywood. En algún momento, todo el mundo tendrá que responder por lo que han hecho. Lukasz Adamski: ¿De dónde crees que viene esta reacción? ¿La gente tiene miedo de esas películas? ¿De imágenes evocadoras de Jesús en la pantalla? A la gente realmente le encantó. Más de medio billón de dólares de ganancias globales es un gran éxito para una película. Incluso hay noticias sobre las conversiones después de ver la película! Jim Caviezel: No soy yo quien debería responder a esta pregunta. Yo hice mi trabajo. La película ha inspirado a millones de espectadores. Que los productores respondan si tienen miedo de este éxito. Mi carrera no ha terminado. Después de todo, protagonicé algunas películas prominentes de Hollywood. También protagonicé en una popular serie de televisión llamada «Person of Interest». Al mismo tiempo, nunca he olvidado que el nombre de Jesús está por encima de todo. Es también el nombre más polémico de todos los tiempos. El amor es polémico y es el amor encarnado. Jesús estaba hablando a los romanos sobre el amor y lo mataron por eso. -¿Quién es ese hombre para decirme qué clase de persona debo ser? -preguntaron arrogantemente. Fue traicionado por su propio pueblo y abandonado por todos. Mi deber no era sólo mostrarlo todo en la pantalla. Mi verdadero deber es vivir de acuerdo con el Evangelio cada día y dar testimonio de la verdad. Y todo vuelve a Juan Pablo II de nuevo: «Totus Tuus» - «Totalmente tuyo». Si quieres saber cómo Él me inspira, esto es todo. Totalmente Suyo.

Devoción a la Virgen María

Lukasz Adamski: Y la devoción a la Virgen María... Jim Caviezel: Esta es la esencia de mi fe. Mi relación con Jesús es gracias a ella. Nos trajo a Jesús. Mi amigo evangélico me preguntó una vez por qué no voy directamente a Jesús ... Creo que es una pregunta valiosa. En aquel entonces, no sabía cómo responderle. Sin embargo, mirando a Juan Pablo II, encontré la respuesta. Es por eso que Polonia, como ningún otro país, está estrechamente vinculada a Jesús. Vinculas Oriente y Occidente juntos. El Diablo lo odia, aunque ya ha perdido. Jesús y María ya lo han aplastado. Un solo hombre polaco aplastó el comunismo. ¿Cómo logró esto Juan Pablo II? Con amor. En mi opinión, no estábamos atrapados detrás de la cortina de hierro sin razón. Tal vez fue el plan de Dios que todavía no entendemos. Polonia no se vio tan afectada por los acontecimientos de 1968, a diferencia de los Estados Unidos y Occidente. No adoptamos el relativismo moral, el nihilismo y el hedonismo. Por lo tanto, la contrarrevolución y la evangelización del mundo occidental puede comenzar realmente en Polonia. ¡Un ateo diría que es una coincidencia! Pero tienes razón, es el plan de Dios. Mi país fue bendecido, se dijo que era como el cielo. A pesar de eso, la gente está perdiendo la fe. Ellos abandonan a Jesús. (En la historia de Moisés), 40 días en el desierto pasó por una razón. Para mí, la Misa Católica es la fuente de la potenciación constante. Ahí es donde puedo encontrarme con Jesús. Y no se trata simplemente de tener la oblea simbólica. Se trata de una transformación real. ¿Pan y vino? ¡No!, ¡es el cuerpo y la sangre de Cristo! Esto algo por lo que vale la pena morir. Cada día rezo para morir con Jesús en mi corazón, para no abandonarlo nunca.

El relámpago

Lukasz Adamski: Ahora me gustaría hablar sobre el relámpago que literalmente te impactó durante la filmación de «La Pasión de Cristo». ¿Fue la escena de la crucifixión? Jim Caviezel: No fue la crucifixión. Filmamos en Roma. Era la escena del Sermón de la Montaña. Subí la montaña, las nubes se habían formado, y cinco segundos antes de la escena había sentido lo que iba a suceder. Hacía mucho viento, pero no podía oír el viento soplando. De repente, me sorprendió el rayo. Estaba aterrorizada, pero al mismo tiempo sentía paz por dentro. Antes de que todo sucediera, Mel había gritado «acción» y las cámaras se dirigieron a mí. Fue el momento en que me golpeó. Después oí a Mel gritar: «¿Qué demonios le pasó a su cabello?» Fue gracioso. La gente piensa que soy sombrío y serio. Eso no es cierto. Una monja polaca se acercó a mí hoy y me preguntó: «¿Por qué no estás sonriendo?» Le dije que estaba sonriendo con los ojos, pero la señal no había alcanzado el resto de la cara todavía.

Ser católico en Hollywood

Lukasz Adamski: ¡Esta es la primera vez que te veo sonreír! Voy a notar que en la entrevista. Usted es uno de los pocos católicos devotos en Hollywood. ¿Es difícil? Jim Caviezel: La gente de Hollywood sigue preguntándome por qué no puedo separar mi carrera como actor de ser católico. En realidad mi fe me ayuda. Cuando jugué al baloncesto me motivó. Es lo mismo ahora. Soy consciente del hecho de que soy perezoso, pero esa es la razón por la que trabajo tan duro para superar mi debilidad. Mi fe me ayuda a tomar las decisiones correctas, aunque muchas personas que me inspiraron no tenían fe. Mel Gibson lucha con su fe también. Él invirtió su propio dinero en hacer «La Pasión de Cristo». Lukasz Adamski: En 1998 tocabas en la obra maestra de Terrence Malick, «The Thin Red Line». En mi opinión, es uno de los mayores exponentes de la cinematografía contemporánea. Antes de «La Pasión de Cristo», ¿tu fe y tu carrera se alinearon? Jim Caviezel: Malick es un genio. Es muy espiritual y hace películas bellas, poéticas y metafísicas con un mensaje universal. Por lo tanto, puede llegar más lejos. En mi opinión, si Juan Pablo II hubiese sido un director, sería como Malik. Penetra en los recovecos del alma y deja a los espectadores con preguntas que pueden conducirlos a Dios. Muchas personas hoy en día están tan prejuiciadas contra el cristianismo que no verían las películas de Malick si fueran tan francas y etiquetadas como «películas cristianas». Mel Gibson me vio en su película y a pesar de que quería que el elenco de «La Pasión de Cristo» proviniera totalmente fuera de los EE.UU., decidió que yo podía ser el adecuado para interpretar el papel de Jesús. Malick y Gibson son muy parecidos. Ambos pueden interesar a los espectadores que están tan lejos de la religión.

Posible continuación de la Pasión de Cristo

Lukasz Adamski: Gibson ha regresado después de 10 años de exilio de Hollywood con su magnífica película cristiana «Hasta el último hombre». ¿Seguirá una secuela de «La Pasión de Cristo»? Jim Caviezel: He desempeñado varios papeles en mi carrera. Una vez interpreté a un asesino en serie y tuve que mirar en su alma. Tuve que preguntarme si sería capaz de matar a una persona. He jugado a soldados y atletas. También estuve en la adaptación cinematográfica de «El Conde de Monte Cristo». Últimamente, protagonicé una película occidental inspirada en los clásicos de John Ford. Pero el papel de Jesús fue el esfuerzo más difícil que he emprendido. No hay nada más glorioso y al mismo tiempo más humillante que este papel. Nada podría enseñarme mejor la humildad. La idea de hacerlo de nuevo se siente como una pesadilla. Sin embargo, cuando vengo a un país como Polonia y veo los lugares de martirio y sacrificio, me doy cuenta de que solo el amor puede salvar al mundo. El amor del Cristo. Por lo tanto, quiero trabajar con Gibson de nuevo. Esta vez será una película sobre la resurrección. Si «La Pasión de Cristo» inspiró a tanta gente a hacer el bien, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Siento que hay un propósito en mi vida otra vez. Es por eso que he tocado en una serie de televisión sobre un hombre que busca un propósito durante los últimos cinco años. No lo hago sólo por el dinero. Lo hago por amor. Es mi misión cristiana. Lukasz Adamski: ¿Para inspirar a otros? Jim Caviezel: ¿No es eso lo que hizo Juan Pablo II? Él inspiró a la gente. Les decía acerca de la verdad y el amor, pero no de una manera banal ... Cuando yo interpretaba a Jesús, oraba mucho. Le pedí a Dios que me mostrara cómo podía presentar a Jesús de la manera más precisa. Cómo hacer que los espectadores se sientan más cerca de él. Cómo inspirarlos. Ha sido mi viaje interno que todavía no ha terminado. Mientras trabajaba en «La Pasión de Cristo», Mel se reservó el derecho de dejar de filmar en cualquier momento. Necesitaba estar 100% listo en un sentido espiritual. Esta historia sólo se podía contar con una participación absoluta. Totus Tuus. Yo no habría podido terminar este proyecto tampoco si no fuera por la Virgen María. Estoy absolutamente consagrado a ella, al igual que Polonia.

Dando testimonio de la fe