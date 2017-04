El alcalde podemita de Zaragoza no desiste de la expropiación de la Catedral del Salvador

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza no ha logrado que el Pleno apoye su moción en la que pedía al regidor, Pedro Santisteve, que no lleve a cabo las acciones judiciales para para pedir la expropiación de varios templos de la Iglesia.

(Actuall/InfoCatólica) En la iniciativa, rechazada con el voto en contra de ZeC, PSOE y CHA y la abstención de Ciudadanos, los populares instaban al equipo de gobierno a desistir de dichas acciones al considerar que carece de competencia para ello.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza no ha logrado que el Pleno apoye su moción en la que pedía al regidor, Pedro Santisteve, que no lleve a cabo las acciones judiciales para para pedir la expropiación de varios templos de la Iglesia. Entre los que se encuentra la Catedral del Salvador, conocida como La Seo.

En la iniciativa, rechazada con el voto en contra de Zaragoza en Común (Podemos), PSOE y la Xunta Aragonesista y la abstención de Ciudadanos, los populares instaban al equipo de gobierno a desistir de dichas acciones al considerar que carece de competencia para ello y supone, además, un gasto de dinero público «absurdo», tal y como recoge Laicismo.org.

El concejal popular Sebastián Contín ha considerado que el debate sobre la inmatriculación de la Seo y la iglesia de la Magdalena, ha saltado de «la barra del bar» al Ayuntamiento para tapar la gestión de Zaragoza En Común (Podemos) y así «polarizar» y «excitar» a sus votantes más radicales.

El Partido Popular cree que la Iglesia es un enemigo «gratis total» para el consistorio, porque «no se va a defender». Y, es que, para Contín Santisteve y su equipo de gobierno se sitúan en un «anticlericalismo trasnochado».

Asimismo, ha considerado que las posturas del PSOE, Ciudadanos y la Xunta Aragonesista son «lamentables» al permitir que el alcalde, Pedro Santisteve, siga utilizando el dinero público para su «cruzada radical».

Podemos: la Iglesia se apropia «indebidamente» de los bienes públicos

Por su parte, el concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero ha insistido en que lo que hace el Consistorio es defender lo público después de que la Iglesia Católica se apropió «indebidamente» de templos.

Y ha subrayado que no se está cuestionando el uso religioso de los templos, sino que la Iglesia pueda apropiarse «indebidamente» de cualquier bien público, algo que «no está bien, aparte de no ser legal». Asimismo, Cubero ha reconocido que «probablemente» la competencia corresponde a los gobiernos autonómico y central.

La expropiación «no es una prioridad», según Ciudadanos

En representación del PSOE, Roberto Fernández ha considerado que con esta moción en defensa de la inmatriculación los populares crean conflictos donde no existen y se sitúan en un «oportunismo que roza la demagogia». Mientras que la concejala de Ciudadanos Cristina García ha asegurado que la expropiación de la SEO y de otros bienes «seguramente no es una prioridad», pero que detallado que al vencer el plazo para litigar «alguna medida había que tomar». Por tanto, García ha defendido que no se trata de una «falsa polémica».

Por último, el portavoz de la Xunta Aragonesista, Carmelo Asensio, ha recalcado que «jamás» se ha pretendido cambiar los usos religiosos y que, si así fuera, defenderían «con uñas y dientes» este derecho.

Asensio ha señalado que la moción presentada por los populares pretendía defender los derechos «de unos pocos» y ha recordado que la Iglesia inmatriculó propiedades «en fraude de ley».