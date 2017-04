Científicos desarrollan úteros artificiales para corderos

(LSN/InfoCatólica) Un grupo de científicos han desarrollado un útero artificial que puede sostener corderos prematuros, y tal tecnología podría ser usada para salvar bebés nacidos prematuramente.

El útero artificial que permitió que los corderos siguieran desarrollando sus cerebros y otros órganos es esencialmente una bolsa de líquido con condiciones mucho más cercanas a un vientre real que una incubadora.

Esta tecnología, aunque todavía no está lista para ayudar a los bebés humanos, podría en el futuro «ser una gran bendición», dijo a LifeSiteNews el Dr. David Prentice, vicepresidente y director de investigación del Charlotte Lozier Institute.

Implicaciones en las leyes sobre el aborto

Esta tecnología también podría permitir que los bebés sean considerados viables a edades más tempranas, lo que podría afectar las leyes de aborto.

«Es una dura batalla para estos pequeños que nacen tan temprano», dijo Prentice. «Las innovaciones que este grupo ha desarrollado emociona por el potencial de ser hacernos capaces de tomar algunos de estos bebés prematuros y darles un poco más de tiempo para desarrollar sobre todo sus pulmones ».

Prentice explicó que uno de los mayores desafíos que enfrentan los bebes nacidos prematuramente es el desarrollo de sus pulmones. Se supone que en esa etapa sus pulmones están «practicando la respiración» con líquido amniótico, por lo que es difícil para un bebé colocado en una incubadora respirar aire, incluso con la ayuda de una máquina.

«Sus pequeños sistemas son tan frágiles en ese momento que nuestros mecanismos habituales no están realmente preparados para sostener para una vida tan frágil», dijo. Así que un vientre artificial lleno de líquido «tiene grandes implicaciones para dar a estos pequeños un poco más de tiempo ... Necesitan ese tipo extra dentro del ambiente que les provee el líquido [amniótico] dentro de los pulmones para que los pulmones tengan la oportunidad de seguir madurando».

Problemas bioéticos potenciales

Prentice enfatizó que esta nueva tecnología «no sustituye» el vientre materno de una madre. El hecho de que esta tecnología no sea capaz de mantener a los bebés durante las primeras semanas o incluso meses de embarazo significa que no es probable que se busque inmediatamente como un reemplazo total para el embarazo. Sin embargo, existen otros problemas bioéticos potenciales.

«¿Qué pasa con la gente que pueda pensar que puede abortar al bebe cuando quiera porque lo puede lanzar en un útero artificial?”, preguntó Prentice. «O tal vez piensen que ni siquiera tienen que gestar en absoluto».

Afortunadamente, «no estamos cerca de eso», dijo. Los embriones cultivados en laboratorios no pueden durar mucho más de una semana sin ser colocados en un útero.

«La ciencia simplemente no existe» para permitir que un embrión crezca durante meses sin la ayuda del cuerpo de su madre (o de la madre sustituta). «Pero todavía plantea la cuestión de qué si alguien quería tratar de hacer eso» y puede tener éxito, señaló Prentice. «Esa relación entre mamá y bebé es mucho más que sólo biología», dijo. «Definitivamente hay partes de esa relación que científicamente no conocemos».

Por ahora, sin embargo, Prentice ve el vientre artificial recién diseñado como un «desarrollo muy emocionante» con el potencial de salvar las vidas de bebés cuyos pulmones sólo necesitan unas pocas semanas más en un ambiente parecido a un útero.