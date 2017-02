La modelo Catherine Caballero se une a la campaña #ConMisHijosNoTeMetas

(InfoCatólica) La empresaria, actriz y modelo peruana Catherine Caballero dio un paso al frente e invitó a la población a participar el 4 de marzo en la marcha de la campaña #ConMisHijosNoTeMetas para rechazar el proyecto en el cual el gobierno del Perú pretende adoctrinar a los niños con la ideología de género en las escuelas.

«Soy madre y amo profundamente a mis hijos», asegura la joven empresaria en un video difundido por la campaña #ConMisHijosNoTeMetas, y recuerda que «tenía 18 años cuando fui mamá por primera vez y en ese entonces no fue fácil sacar todo adelante».

«Hoy tengo dos hijas y un hijo y jamás me opondría a una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como tampoco me opondría a que se promuevan leyes que los protejan ante cualquier tipo de discriminación», explica la modelo quien agrega que no está de acuerdo en que «usando algo tan valioso e importante como la igualdad y el respeto nos quieran imponer una ideología».