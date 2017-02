El superior de los jesuitas afirma que hay que «reinterpretar a Jesús»

(InfoCatólica) Recientemente el nuevo superior general de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa Abascal, ha concedido una entrevista al vaticanista suizo Giuseppe Rusconi para el blog Rossoporpora y el «Giornale del Popolo» de Lugano, cuya traducción aparece publicada en el blog del prestigioso Vaticanista Sandro Magister.

En dicha entrevista el superior de los jesuitas cuestiona que las Escrituras reflejen fielmente las palabras de Jesús respecto a la indisolubilidad del matrimonio e invita a «discernir» sobre lo que realmente dijo, ya que en aquella época «nadie tenía una grabadora». Afirma por un lado que «nadie puede cambiar la palabra de Jesús», pero agrega inmediatamente que «es necesario saber cuál ha sido».

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre las palabras de Jesús de que «lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre» responde que se identifica con las palabras del Papa Francisco, y por tanto «No se pone en duda, se pone en discernimiento…».Más adelante insiste en que no se pone en duda la palabra de Jesús «sino la palabra de Jesús tal como nosotros la hemos interpretado».

A continuación la reproducción textual de la entrevista según la traducción al español de Helena Faccia Serrano, Alcalá de Henares, España.

La entrevista