El Cardenal Burke rechaza firmemente las afirmaciones del jefe interino de la Orden de Malta

(NCR/InfoCatólica) El cardenal Raymond Burke ha rechazado firmemente la descripción de los hechos que ha dado el jefe interino de la Soberana Orden Militar de Malta, quien afirmó en una entrevista que había sido él, y no el Gran Maestro de la Orden, fue quien pidió a su Gran Canciller que dimitiera en diciembre.

A continuación se presentan las observaciones del Cardenal Burke en respuesta al relato de Fra 'Ludwig Hoffmann von Rumerstein:

«El relato dado por Fra 'Ludwig Hoffmann von Rumerstein no es exacto. No tenía autoridad para pedir al Gran Canciller que dimitiera. Simplemente declaré que la persona que a sabiendas permitió la distribución de anticonceptivos en las obras de la Orden debería asumir la responsabilidad, y luego el Gran Maestre nuevamente pidió al Gran Canciller que dimitiera, lo que se negó a hacer. Entonces el Gran Maestro procedió a su despido sin mi participación en absoluto. La explicación del Gran Maestro y mi persona permanecen. Para ser franco, estoy sorprendido por lo que afirma Hoffmann von Rumerstein en el artículo. Lo considero una calumnia».

Sobre su asignación en Guam

Mientras tanto, el cardenal Burke ha dado una entrevista a la televisión italiana, dando detalles de su visita a Guam esta semana, donde ha estado actuando como juez presidente de un caso clerical de abuso sexual que se remonta a la década de 1970.

En la breve entrevista , el patrono de la Orden de Malta dijo no fue el Papa sino la Congregación para la Doctrina de la Fe la que lo envió a la misión como presidente del tribunal apostólico de la Congregación, y que ha sabido de la asignación desde octubre pasado.

El cardenal dijo que su deber era «hacer frente a un delicado juicio penal eclesiástico», y que el Papa «nunca me había hablado de esta tarea». Agregó que el procedimiento usual en estos casos es que sea tratado por los superiores de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Explicó además que el Papa había «confiado el caso a la Congregación, y la Congregación había procedido de acuerdo con el procedimiento estándar para la formación de los miembros de la Corte».

«En cualquier caso», continuó, «creo que he sido elegido basado en mis estudios del derecho canónico y mi larga experiencia en juicios eclesiásticos».

A principios de esta semana, el Vaticano emitió una declaración diciendo que la Congregación para la Doctrina de la Fe constituyó el tribunal el 5 de octubre de 2016. El tribunal es «autónomo y su trabajo está separado de la Congregación», dijo el Vaticano, añadiendo que además del cardenal Burke como presidente, otros cuatro otros obispos están sirviendo como jueces en el caso.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo durará la asignación, el cardenal dijo que pronto se completará (las fuentes han dicho al Registro que esta parte de la asignación terminó hoy y el cardenal regresa a Roma el 24 de febrero). Añadió que «no está claro» cuánto tiempo tomará para completar el caso completo, pero espera «terminar el trabajo antes del verano».

Cuando el periodista Fabio Marchese Ragona preguntó si era un «castigo» del Papa porque había cuestionado algunas de las acciones del Santo Padre, el cardenal dijo: «No, no veo esta misión como un castigo al Papa y ciertamente estoy no lo estoy viviendo como un castigo».

Dijo que «es natural que un cardenal, de acuerdo con su preparación y disponibilidad, reciba asignaciones especiales para el bien de la Iglesia». Añadió que no estaba «sorprendido» por la petición del CDF y lo aceptó, «consciente de la pesada responsabilidad que implica, pero sin pensar en otras motivaciones por parte del Papa Francisco o de la Congregación».