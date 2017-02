Australia promete 9.5 millones de dólares a Planned Parenthood

(LifeSiteNews/InfoCatólica) La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Julie Bishop, anunció esta semana que el gobierno enviará 9.5 millones de dólares para apoyar las operaciones en el extranjero de la multinacional del aborto Planned Parenthood.

En una declaración aparte, Bishop afirmó que el gobierno australiano no apoya ni financia el aborto selectivo por sexo y dijo que está trabajando para reducir la prevalencia de esta práctica.

Wendy Francis, portavoz de movimientos cristianos a favor de la vida, afirmó que la medida parece ser una respuesta a la petición del Partido Laborista de llenar la brecha de financiamiento creada por las medidas del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar el financiamiento a la multinacional abortista y sus afiliados.

«El dinero de los contribuyentes australianos no debería financiar el aborto de los hijos de mujeres en países donde ni siquiera tienen instalaciones de parto adecuadas», dijo Francis. «El mayor riesgo para la salud materna de las mujeres en los países en vías de desarrollo es la falta de acceso a instalaciones de parto seguras, no la falta de acceso al aborto».

«Este tipo de política pública hace que la Coalición sea poco atractiva para los votantes cristianos que quieren que nuestra nación sea generosa con nuestro presupuesto para ayudar a quienes lo necesitan, pero no quieren que se use para financiar el asesinato de bebés no nacidos en los países pobres».