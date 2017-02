Juan Zapatero: «¡Qué mal si mi fe se fundamentara en los dogmas!»

(InfoCatólica) Aunque D. Juan Zapatero asegura, en un artículo publicado en Ecclesalia, que no es «admirador de la monja mediática» y no comulga «con muchas de sus ideas», valora positivamente las palabras que causaron escándalo a multitud de fieles:

Y añade:

A continuación, el sacerdote manifiesta el papel que juegan los dogmas de fe en su vida:

Por lo que a mí me toca, solamente he de decir que ¡qué mal si mi fe se fundamentara en los dogmas!; menos mal que no es así ni mucho menos; la verdad que no me quitan el sueño ni me aportan nada por lo que a mi fe se refiere. Ya va siendo hora de que maduremos un poco y que superemos ese tipo de escándalos que son fruto más bien de una cierta pusilanimidad bastante infantil y en muchos casos enfermiza. Y, ¿por qué no decirlo?, debidos también a la falta de formación que nunca se dio a través de la catequesis, entre otros. No obstante, reitero mis respetos a las personas que, por las razones que fuere, no son capaces o no se ven con fuerzas para dar un paso adelante tanto en este tema como en otros relativos a la fe y la religión; nadie tiene el derecho a exigirlas más.