Abandonado por sus padres, un joven de 15 años se suicida en Yunnan

(AsiaNews/InfoCatólica) Un joven de 15 años de Yunnan se quitó la vida ingiriendo un pesticida, debido al sufrimiento por el abandono y los abusos padecidos por parte de su padre en la noche de Fin de Año.

El «Chuncheng Evening Post» informa que el joven, cuya identidad no fue revelada, antes de ingerir la letal dosis de veneno, había dejado una dolorosa carta en la cual enumeraba las razones de su decisión extrema, dando cuenta de los años de sufrimiento vividos a causa de su padre, un hombre violento, un trabajador migrante, de un pueblo de la provincia de Yunnan.

«Cada noche de Fin de año me culpaban de todo y me gritaban…Papá cuando muera, estarás contento porque ya no te molestaré más», se lee en la nota.