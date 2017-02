Mons. Agrelo cree que la Virgen María piensa que su virginidad es cosa suya y de Dios

(InfoCatólica) En su cuenta de Facebook, Mons. Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, ha escrito lo siguiente:

Ella no me lo dijo, pero creo que lo piensa: «Mi virginidad es cosa de Dios y mía, y no es el caso que perdáis tiempo en afirmaciones que nada me añaden, o en negaciones que nada me quitan. Lamentablemente, no os habéis ocupado de mi hijo Samuel, que, él sí, era responsabilidad vuestra, y mucho le habríais dado si defendieseis su derecho a vivir, y mucho le habéis quitado por habérselo negado».