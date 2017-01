Manila acoge el Congreso Apostólico Mundial de la Misericordia

(Gaudium Press) La Misa fue concelebrada por el cardenal Luis Antonio Tagle, Arzobispo de Manila, el Presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas Mons. Sócrates Villegas, y otros prelados, así como por las autoridades del WACOM a nivel continental.

«Somos los discípulos que Jesús quiere que estén con su misericordia... Somos los discípulos de la Misericordia», aseguró el cardenal Tagle en la homilía. «Cuando nosotros hacemos nuestros actos de misericordia, no se trata de nosotros, no es nuestro trabajo, es la obra de Jesús, así que nadie puede ufanarse». El purpurado pidió reflexionar sobre cómo Dios ya ha sido misericordioso con nosotros y alcanza a todos sin importar sus circunstancias, creando una familia nacida a los pies de Cristo en la cruz. «Incluso en la muerte, Jesús viene con la misericordia de Dios. No hay necesidad humana o crisis o dificultad que Jesús no pueda tocar. Jesús es el rostro, la voz, las manos de la misericordia del Padre».

El legado papal para el Congreso Apostólico Mundial de la Misericordia, el cardenal Philippe Barbarin, fue recibido por el cardenal Orlando Quevedo, Arzobispo de Cotabato, a su llegada el día 17 de enero al Pabellón del Cuarto Centenario de la Universidad de Santo Tomás en Manila, donde se llevó a cabo el segundo día del Congreso. El card. Quevedo, en su ponencia, predicó sobre la necesidad de reflejar la fe en la vida diaria y en la dimensión pública , pidiendo a los fieles atender a la guía moral de los obispos en temas controversiales de la sociedad, como la oleada de ejecuciones extrajudiciales vividas en el país.

Mientras avanza el WACOM, la ciudad de Marilao, Bulacan, una de las sedes del Congreso y lugar donde se encuentra el Santuario Nacional de la Divina Misericordia, ya anunció que el día 19 de enero será un festivo civil. «Es apropiado que la comunidad católica de Marilao reciba una oportunidad plena de participar y celebrar este notable evento», expresó en su anuncio el jefe ejecutivo local, alcalde Juanito Santiago. Ese día, los delegados del WACOM participarán en las obras de misericordia de la Iglesia local, participarán en la Eucaristía presidida por Mons. Martín Uzoukwu , obispo de Minna, Nigeria y acompañarán la bendición y dedicación del monumento a la Divina Misericordia más alto del mundo, que perpetuará la memoria del WACOM 2017.