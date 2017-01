Nawaz Sharif defiende a las minorías religiosas

(Agencia Fides/InfoCatólica) «No está lejos el tiempo en que Pakistán será reconocido como un país amigo de las minorías; el gobierno está tomando medidas para mejorar la vida de los grupos religiosos minoritarios»: así lo ha declarado Nawaz Sharif, primer ministro de Pakistan, en la inauguración del templo hindú Kata Raj en Chakwal, en el Punjab, después de que este ha sido restaurado. La reapertura de la estructura de 900 años de antigüedad ha sido la oportunidad simbólica para lanzar un llamamiento por el respeto de las minorías religiosas en el país.

El gobierno de Pakistán, ha asegurado Sharif, promueve la creencia de que todo el mundo debería tener el derecho a profesar su propia fe, y ha agregado que «es la humanidad común la que mantiene unido al país». Los creyentes de todas las religiones, ha continuado diciendo, «deberían tener los mismos derechos en Pakistán», y se debe reconocer la contribución que han ofrecido en «la creación y la defensa del país».

Sharif se ha referido a la historia del Islam haciendo hincapié en que el respeto de las minorías es parte de la fe islámica. El primer ministro ha dicho que ha instado a los funcionarios del gobierno a no escatimar esfuerzos para dar cabida a los peregrinos no musulmanes en Pakistán, proporcionando protección y difusión de los lugares de culto.

«Como se dice en el Corán», ha explicado Sharif, «Dios es el Dios de todos, no sólo de los musulmanes», y por eso no debería existir «ninguna distinción sobre la base de casta, raza o fe», porque «todos somos seres humanos». «Yo mismo soy el primer ministro de todos los paquistaníes, y no sólo de los musulmanes paquistaníes», ha agregado.