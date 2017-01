Barriocanal: «La Iglesia tiene todo un plan de transparencia a disposición de los ciudadanos»

(Cope) «Si se entra en Google y se busca 'transparencia e Iglesia', la primera página que aparece es el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal con la memoria anual de actividades del último ejercicio fiscal, donde van a encontrar que recibió 250 millones y también a qué fue destinado», ha explicado. «Una parte a las actividades nacionales y otra al reparto a las Diócesis españolas», ha continuado «y lo más importante, lo que ha hecho la Iglesia con todo el dinero que tiene, -no sólo las Diócesis y parroquias- sino el conjunto de cerca de 40.000 instituciones que hay en España en su labor pastoral, evangelizadora, educativa, de mantenimiento del patrimonio cultural y asistencial».

«Hay una amplia información depositada con todo detalle en el ministerio de Justicia, que es el sistema que se nos facilitó y que hemos aceptado gustosamente», ha aclarado.

Fernando Giménez Barriocanal ha insistido en que «toda esta información está disponible para los ciudadanos» y aunque reconoce que no sabe si es posible que la iniciativa de Podemos salga adelante y que el Tribunal de Cuentas pueda controlar los ingresos, porque recuerda «este organismo es un órgano fiscalizador de las partidas presupuestarias y la Iglesia no depende del Gobierno, la Iglesia está dispuesta a cumplir la legalidad». «Si nadie marcara la casilla, la Iglesia no recibiría nada porque no depende del Gobierno sino de los contribuyentes», ha aclarado. «La Iglesia tiene todo un plan de transparencia que recientemente ha aprobado en medidas concretas y toda la información está a disposición de los ciudadanos», ha insistido.

Por otro lado el vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE ha querido agradecer a los 9 millones de contribuyentes que han marcado la 'X' a favor de la Iglesia en su Declaración «por valorar el esfuerzo que está haciendo la institución por los demás». Señala que desde que cambió el sistema en 2006, el apoyo ha aumentado y recuerda que «es la única decisión que tomamos en relación con nuestros impuestos».

Por último, Giménez Barriocanal ha indicado que gracias al dinero de los contribuyentes «se está ahorrando al Gobierno más de 2.600 millones en actividad educativa, la actividad cultural aporta a la economía española cerca de 30.000 millones de euros y se permite que cerca de 4 millones de personas puedan ser asistidas en centros sociales de la Iglesia Católica. Y lo hace porque forma parte de su razón de ser». Por eso Giménez Barriocanal ha lamentado que se la acuse de «opacidad y que se dañe su imagen».