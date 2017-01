Psiquiatras americanos señalan oposición parcial a la eutanasia

(CH/InfoCatólica) La Asociación Americana de Psiquiatría (APA) aprobó una declaración a finales de diciembre diciendo: «Un psiquiatra no debe prescribir ni administrar ninguna intervención a una persona que no está terminalmente enferma con el propósito de causar la muerte».

La APA es la organización más grande de los Estados Unidos para psiquiatras, con unos 25.000 miembros. Se cree que la Asociación Mundial de Psiquiatría está considerando una declaración similar.

La eutanasia directa, donde un médico da una inyección letal a un paciente, no es legal en los Estados Unidos, pero en cinco estados es legal para un médico prescribir una droga letal que los pacientes con una enfermedad terminal puede entonces tomar ellos mismos.

Pero los críticos dicen que el texto que dice «sufrimiento insoportable» podría ser usado para extender la eutanasia a personas sin enfermedades terminales, pero con enfermedades mentales como la depresión. En Bélgica esto es legal. En 2014 y 2015, 124 pacientes con «trastorno mental o conductual» fueron eutanasiados; Estos fueron el 3,1% del total de 3.950 casos en los dos años.

En Canadá, el suicidio asistido por médicos fue legalizado por enfermedades físicas en junio pasado, y el país está considerando extenderlo para incluir a personas con enfermedades mentales.

«Hasta ahora, ningún otro país que haya implementado el suicidio asistido por médicos ha sido capaz de limitar su aplicación únicamente a los enfermos terminales , incluyendo eventualmente a los pacientes no terminales como legalmente elegibles también», dijo Mark Komrad , miembro de la Comité ético APA. «Esto es cuando los pacientes psiquiátricos empiezan a ser incluidos».

Los opositores a la eutanasia esperan que la nueva postura de la APA -especialmente si ésta es seguida por la Asociación Mundial de Psiquiatría- puede ayudar a frenar la difusión de la práctica.

La doctrina católica enseña que la eutanasia directa que consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas es moralmente inaceptable. A continuación el texto completo del Catecismo de la Iglesia Católica.

La eutanasia

2276 Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible.

2277 Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable.

Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre (cf. Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. Iura et bona).

2278 La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el “encarnizamiento terapéutico”. Con esto no se pretende provocar la muerte; se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad o si no por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente.

2279 Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados.