El cardenal Napier pregunta si también se puede dar de comulgar a los polígamos

(InfoCatólica) El cardenal Napier, usuario habitual de Twitter, ha comentado en dicha red social el artículo «El debate de Amoris Laetitia: una mirada al futuro», del P. Raymond J. de Souza (traducido al español por InfoCatólica).

Previamente Josep Shaw le había enviado en un tuit el enlace a dicho artículo:

El purpurado africano, respondió con tres tuits:

1/3 @Joseph_Shaw Thanks for the tipoff! It makes interesting reading! Raises a number of key questions for us in Africa: Was the faith — Cardinal Napier (@CardinalNapier) 5 de enero de 2017

2/3 taught by the missionaries e.g that polygamy is morally wrong because Scripture teaches one man one wife for life, completely wrong? — Cardinal Napier (@CardinalNapier) 5 de enero de 2017

3/3 If Westerners in irregular situations can receive Communion, are we to tell our polygamists & other "misfits" that they too are allowed? — Cardinal Napier (@CardinalNapier) 5 de enero de 2017

El cardenal, tras agradecer a Shaw el enlace, dice que el artículo del P. De Souza es interesante de leer porque presenta una serie de «preguntas clave para nosotros en África: ¿Estaba totalmente equivocada la fe que nos enseñaron los misioneros, p.e, que la poligamia es moralmente equivocada porque la Escritura enseña un hombre con una mujer para toda la vida?». Y: «Si los Occidentales en situación irregular pueden recibir la comunión, ¿debemos decir a nuestros polígamos y otras "ovejas negras" que también se les permite [comulgar]?»