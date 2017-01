Alertan que objeción de conciencia peligra frente a proyecto de aborto en Chile

(ACI/InfoCatólica) Cientos de personas, entre médicos, estudiantes, enfermeras y otros, realizaron un nuevo acto por la vida frente al Palacio La Moneda, en Santiago de Chile, para manifestar su total rechazo al proyecto de ley de aborto que se discute en el Parlamento, el que además, expresaron, vulnerará los derechos constitucionales de los profesionales.

El acto, realizado el 5 de enero y organizado por los médicos «comprometidos por la vida», fue similar a las manifestaciones del 17 de septiembre y el 11 de octubre. Esta vez, se sumaron representantes de todo el equipo médico y abogados que se verán afectado por la ley del aborto.

La votación del proyecto de aborto puede ser el 10 o el 16 de enero en la Comisión de Constitución del Senado. Si el proyecto es aprobado, se devuelve a la comisión de Salud del Senado para la votación de cada artículo y, de avanzar, será promulgado por el Poder Ejecutivo.

La médico y vocera María Esther Goldsack enfatizó que con la ley «será vulnerada en primer lugar la vida, luego habrá una discriminación en el empleo, la educación, las carreras y la elección de la especialidad. Nuestra objeción de conciencia no podrá ser invocada ante la “prestación de salud” (aborto), en la enseñanza, ni en la preparación de profesionales».

Mediante un documento los profesionales detallaron que serán «discriminados arbitrariamente» en sus trabajos al momento de la contratación o de la calificación y perspectivas de desarrollo profesional, «especialmente en el sector público y los establecimientos privados que acepten practicar abortos».

En el aspecto académico, «quienes por convicciones éticas rechacen el aborto serán excluidos de la enseñanza y/o postergados en su carrera docente, pues los programas de estudio y de formación profesional pasarán a incluir la enseñanza de las técnicas abortivas».

En tanto, el ginecólogo obstetra y vocero de la agrupación, Luis Jensen, dijo a ACI la objeción de conciencia «es un derecho universal». El profesional, que también es presidente de la fundación Médica Porta Vitae, afirmó que tiene la «esperanza que no se va aprobar (la ley de aborto) porque va en contra de lo que es el alma de Chile. A los chilenos no nos gusta el aborto y con todo lo que hemos transmitido a través de la ciencia hemos demostrado que no es necesario».

«Nuestro deseo es servir a la vida, cuidar la vida y proteger la vida. Nuestra principal inquietud es decir sí a la vida y esto exige creatividad, generosidad, disponibilidad, ingenio de cómo solucionar problemas, golpear puertas y pedir ayuda; el servicio es siempre una escuela de humanidad extraordinaria», agregó.

Diana Contreras, estudiante técnico en Enfermería expresó que «tenemos derecho a decidir sobre la base de nuestros principios y no participar de algo tan macabro como el aborto (…). Incluso corremos el riesgo de que si queremos trabajar en maternidad se nos niegue la posibilidad o nos echen por no querer participar de los abortos».

Quienes realizaron al acto firmaron el Manifiesto Médico por la Vida lo que hace un total de 4.463 profesionales de la salud, 1.054 abogados y 47.308 personas en general que rechazan el proyecto de ley de aborto.

Para mayor información escriba a: manifiestomedico@gmail.com