La dictadura china pone en libertad al abogado cristiano Zhang Kai tras la petición de su madre

(Asia News) Zhang desapareció durante dos días, tras ser convocado a una comisaría de la policía china el 27 de diciembre de 2016. Su hermana, Zhang Yan, dijo que el abogado Kai fue citado puesto que ya había sido detenido por haber defendido las iglesias de las represiones apoyadas por el gobierno.

Cuando su madre publicó la historia de la desaparición, la comunidad virtual dio a conocer su historia y algunos comenzaron a plantear la idea de que el abogado podría ser culpado por delitos que nunca se cometieron.

Zhang Yan también reveló que algunos funcionarios municipales de la Seguridad Pública de Beijing fueron a visitarla a su lugar de trabajo, pidiendo hablar con ella. «Los funcionarios - dijo Yan - pidieron al jefe del sector de mi trabajo para poder hablar conmigo. Pero me negué y les asegure que no cooperaría con ellos, que estaban filmando con una cámara de video. Les dije que no diría ni una sola palabra delante de la cámara, y ellos se marcharon»

El jefe de Solidaridad Cristiana Mundial Mervyn Thomas expresó su preocupación por la salud de los abogados y líderes cristianos presos. Asimismo, instó al gobierno a garantizar que ellos se encuentran bien y que sus derechos sean respetados en la prisión.