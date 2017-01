Cooperemos con el plan de Salvación, como lo hizo la Santísima Virgen

(RV/InfoCatólica) El día de hoy el Santo Padre durante el primer Ángelus del 2017 reflexionó sobre la estrecha relación que existe entre la generación de Jesús y ser la madre del Hijo de Dios.

«Dios pide a María no solo ser la madre de su Hijo unigénito, sino también de cooperar con el Hijo y por el Hijo en el plan de salvación, para que en ella y a través de ella, humilde sierva, se cumpla las grandes obras de la misericordia divina», lo dijo el Papa Francisco a los fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro para rezar la oración mariana del Ángelus del primer domingo de enero, en la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y Jornada Mundial de la Paz.

«Esta relación no se agota en el hecho de haber generado y en haber sido generado, dijo el Pontífice; Jesús nacido de mujer para una misión de salvación y su madre no está excluida de tal misión, al contrario, está asociada íntimamente». María es consciente de esto, por lo tanto no se cierra a considerar solo su relación maternal con Jesús, sino permanece abierta y atenta a todos los acontecimientos que suceden a su alrededor: conserva y medita, observa y profundiza, como nos recuerda el Evangelio de hoy, agregó el Papa.

La visita de los pastores, señaló el Obispo de Roma, le ofrece la ocasión para captar algún elemento de la voluntad de Dios que se manifiesta en la presencia de estas personas humildes y pobres. «María sigue atentamente esta visita de los pastores – afirmó el Papa – porque ya entre ve en ellos el movimiento de la salvación que surge de la obra de Jesús, y se adecua para todo pedido del Señor».