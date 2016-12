Nicolas Haddad sacó fuerza de su fe para tener éxito en sus estudios y su trabajo

(BC Catholic/InfoCatólica) Los adolescentes de la Misión Católica Greco Melkita de San Jorge están recibiendo estímulo y apoyo de un hombre que sabe lo que es enfrentar desafíos.

Nicolas Haddad nació en el Medio Oriente sin un brazo y sus dos piernas.

Haddad tuvo varias cirugías y pasó dos años dentro y fuera del tratamiento aprendiendo a usar prótesis. Creció en los Emiratos Árabes Unidos y en el Líbano, donde los barrios eran a menudo difíciles para alguien con problemas de movilidad.

«No tienes luces para cruzar la calle» explicó. Había estacionamiento para personas con discapacidades «pero luego no hay rampa de sillas de ruedas para entrar».

Haddad apoyó a sus padres, hermanos y un voluntario que lo visitó dos o tres veces a la semana durante el tratamiento médico cuando tenía 7 años.

«Lo que quieras hacer», le dijeron, «si quieres disfrutar de tu vida y obtener una ventaja con las condiciones con las que has venido necesitas probar cosas por ti mismo . Si quieres nadar, tienes que intentarlo. Si quieres tomar un café, necesitas hacerlo tú mismo. No debes pedir que te hagan cosas».

«Él dijo: “usted debe saber que usted no es el único que tiene problemas ”'» recordó.

Haddad tomó en serio esas palabras. Aprendió a andar en bicicleta y conducir un automóvil con extremidades prostéticas.

Haddad fue criado en una familia cristiana; Su madre era católica y su padre era ortodoxo. Sin embargo, su discapacidad le dio serias dudas sobre la fe.

«Como un niño, no tenía la opción de ser lo que soy. Cuando empecé a tener retos en mi vida, cuando pude ver obstáculos, sentí que ya no podía manejarlo. Sentí que ya no podía ser un creyente», dijo.