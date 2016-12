94.188 seres humanos fueron asesinados antes de nacer en España en el 2015

(Agencias) El informe, que ha sido publicado este viernes en la página web del departamento de Dolors Montserrat, recoge que en el último año se produjeron 10,40 abortos por cada mil mujeres, similar a la tasa de 10,46 del año anterior.

Los datos muestran un nuevo descenso, el cuarto consecutivo desde 2011, cuando se registraron 118.359 abortos, y la cifra más baja en los últimos once años. El año pasado la cifra volvió a bajar de los 100.000 casos por primera vez desde 2005. El descenso, no obstante, no se produce en todas las edades ya que la tasa de abortos crece entre las mujeres de 20 a 24 años (de 16,56 a 16,67 casos por cada mil mujeres), que es la franja de edad con la tasa más alta de abortos; en las de 30 a 34 años (12,33 a 12,50) y de 35 a 39 años (8,65 a 8,79).

En las menores de 19 años, la tasa es de 9,38 por cada mil mujeres (frente a las 9,92 de 2014) aunque donde menos abortos se realizan es en las mujeres de más de 40 años (3,80, frente a los 3,83 del año anterior.

En cifras totales, el mayor número de abortos se produce en las mujeres de 30 a 34 años, con 20.473 abortos en 2015, seguidas de las de 25 a 29 años (20.156). Un total de 9.641 intervenciones se realizaron en jóvenes de 15 a 19 años y 371 en menores de 15.

Además, y al igual que el año anterior, el informe dedica un capítulo específico a la situación en mujeres menores de 20 años que recoge 6 abortos en chicas de 12 años, 62 en chicas de 13 años y 303 en chicas de 14 años.

Semanas de gestación

El informe de este año ha modificado los tramos a tener en cuenta a la hora de identificar el plazo elegido por las mujeres para abortar, lo que impide hacer una comparativa con años anteriores. En cualquier caso, la mayoría (69,83%) se realizaron durante las primeras 8 semanas de gestación, mientras que el 23,99% se realizaron entre la semana 9 y 14, cuando el aborto es libre en España. Sólo un 6,06% se realizaron entre la semana 15 y 22 y un 0,12% por encima de las 23 semanas. En ambos casos se requieren razones médicas para poder realizar el aborto

El motivo del aborto fue en el 89,46% de los casos a petición de la mujer, lo que supone un punto más que el año anterior. Los casos de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada fueron el motivo en el 6,51% de los casos, seguidos de los riesgo de graves anomalías en el feto o anomalías fetales incompatibles con la vida (3,71%) o enfermedades extremadamente graves e incurables (0,31%).

Por otro lado, el informe muestra un ligero descenso de los abortos realizados en centros hospitalarios (11,53%, frente al 12,46% del año anterior) al tiempo que crecen, también levemente, los realizados extrahospitalariamente (88,47%, frente al 87,54%). En más de la mitad de los casos el hospital era privado, siendo clínicas abortistas la mayoría (81,4%). En cambio, la mayoría (60.966) se informaron de estas intervenciones en un centro sanitario público, principal fuente de información por delante de los centros privados (11.462), Internet (9.715) y amigos o familiares (8.277).

Sin hijos y sin abortos previos

En cuanto a las mujeres que abortaron de forma voluntaria, el informe revela que la mayor parte, 58.736, lo hacían por primera vez, lo que representa el 62,3% del total, mientras que 23.391 (24,8%) ya habían tenido un aborto previo y 7.743 (8,2%) había matado antes de nacer a sus hijos dos veces antes.

Además, la mayoría (48%) no tenían hijos y, de las que sí tenían, la mayoría (29%) vivían en pareja. En cuanto su situación laboral, la mitad trabajaban por cuenta ajena (49,7%) y una de cada cuatro (24,4%) estaba en paro; mientras que según su nivel de formación, una de cada tres tenía sólo la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. Baja además el porcentaje de abortos en las mujeres con sólo el graduado escolar (del 19 al 16,9%).

En lo que respecta a la nacionalidad, 92.565 de las 94.188 mujeres eran residentes en España y la mayoría (65,3%) tenían la nacionalidad española, un punto más que el año anterior. El 8,35% procedían de otros países de la Unión Europea y un 17,3% eran del continente americano, el grueso de América del Sur. Además, un 5,02% procedían de África y un 2,83% de Asia.

El análisis por regiones muestra como, en 2015, la tasa más alta de abortos en mujeres de 15 a 44 años se registra en Baleares, con 13,03 por cada mil mujeres, seguida de Cataluña (12,7), Madrid (12,54) y Asturias (12,51), que fue la que en 2014 tuvo una tasa más alta de interrupciones. A éstas le siguen Canarias (11,58), Murcia (11,07), Andalucía (10,59), País Vasco (9,57), Aragón (9,53), Cantabria (8,80), Navarra (8), Comunidad Valenciana (7,85), Castilla-La Mancha (7,38), Galicia (6,60), Castilla y León (6,33), Extremadura (5,89), La Rioja (5,64) y Ceuta y Melilla (3,72).