Los cristianos de Pakistán apoyan la realización de un nuevo censo de población en su país

(Fides) El Consejo de interés común (ICC), organismo gubernamental, ha decidido oficialmente que el censo se iniciará en Pakistán el 15 de marzo de 2017, después de una orden del Tribunal Supremo, que estipula que el Gobierno debe proceder a realizarlo. Las cuatro provincias pakistaníes cooperarán en la realización del censo y formarán una comisión especial para supervisar el correcto desarrollo.

El último censo en Pakistán se remonta a 1998, cuando la población era de 132 millones, y el proceso debería realizarse cada diez años. Ahora se cree que la población podría haber superado el umbral de 200 millones, lo que colocaría a Pakistán en el sexto lugar de la lista de países más poblados del mundo.

El cristiano Nasir Saeed, director de la Ong Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS), dice a Fides que «el censo es una oportunidad importante para las minorías religiosas, en particular para los cristianos, que llevan tiempo esperando que se realice un nuevo censo oficial de la población. Ahora los cristianos tendrán que asegurarse de que sus datos, especialmente los relacionados con la religión, sean correctos».

Los obispos católicos, en su última reunión, había tocado el tema del censo, pidiendo al gobierno que se realizase lo antes posible, para actualizar también los datos relativos a las minorías religiosas. «El censo es importante para el buen gobierno del estado y para una mejor gestión de los servicios sociales y la distribución equitativa de los recursos», escriben los obispos en un comunicado enviado a la Agencia Fides. Las comunidades religiosas desean conocer con mayor precisión el tamaño de la población y de los creyentes, con el fin de proporcionar un servicio adecuado a nivel de culto y de obras de caridad