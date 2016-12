Un Obispo estadounidense cuestiona la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad

(LSN/InfoCatólica) John Stowe, el primer obispo estadounidense nombrado el año pasado por el Papa Francisco está defendiendo su decisión de hablar en una conferencia activista gay en abril del 2017 organizado por un grupo de «católicos» condenado por la Santa Sede. El obispo sostiene que él está siguiendo el ejemplo del Papa de ser «misericordioso» mientras se acerca a los de la «periferia».

John Stowe es obispo de la diócesis de Lexington en Kentucky y tiene programado hablar en el simposio de «New Ways Ministry» del 28 al 30 de abril en Chicago. El evento se titula: «La justicia y la misericordia deben besar: los católicos LGBT en la era del Papa Francisco».

Stowe defendió su decisión de hablar en el evento en una entrevista de radio del 15 de diciembre después de que Church Militant resaltara el asunto en un informe del 9 de diciembre.

«Creo que el Papa Francisco ha señalado que tenemos que volver a mirar esas cosas (la homosexualidad) y creo que el Papa también nos ha dado el ejemplo, es decir, la doctrina de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia no ha cambiado, pero nos acercamos a que tenemos que ser misericordiosos », explicó.

«New Ways Ministry» se describe a sí misma como un «ministerio gay-positivo de defensa y justicia para los católicos lesbianas y gays» y defiende el mal llamado «matrimonio» homosexual y la aceptación del estilo de vida homosexual.

Los fundadores del grupo, Sor Jeanine Gramick y el padre Robert Nugent, fueron investigados y condenados por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano en 1999 por su enseñanza «errónea y peligrosa» y tenían «terminantemente prohibido cualquier trabajo pastoral con personas homosexuales», una orden que ambos desafiaron.

New Ways Ministry también ha sido condenado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) en dos ocasiones, y han sido prohibidos en las sedes católicas en numerosas diócesis. En 2015, se les prohibió celebrar un evento en una parroquia católica en el Encuentro Mundial de Familias en Filadelfia.

En 2010, el entonces presidente de USCCB, el cardenal de Chicago, Francis George, dijo que «los católicos pueden estar seguros de que de ninguna manera la posición propuesta por New Ways Ministry está en conformidad con la enseñanza católica y de ninguna manera esta organización está autorizada para hablar en nombre de la Iglesia Católica o para identificarse como una organización católica». La condena fue reafirmada en 2011 por el Cardenal Donald Wuerl, presidente de USCCB del Comité de Doctrina.

Pero durante su entrevista de radio, el obispo Stowe se refirió erróneamente a «New Ways Ministry» como un «ministerio dentro de la Iglesia que fue “polémico”».

«He llegado a conocer personas que están asociadas con New Ways Ministry y cada una de las personas con las que he hablado son personas genuinas y sinceras de fe que están tratando de reconciliar su propia orientación sexual con la Iglesia que aman», dijo.

«Se sienten heridos de que la Iglesia los define como “intrínsecamente desordenados”. Creo que es justo decir que el lenguaje no es útil, aunque nos esforzamos e intentamos explicar lo que significa ese lenguaje…Escuchar sólo esa frase equivale a escuchar un rechazo rotundo. Bueno, ese no puede ser el mensaje del Evangelio. Ese no fue el enfoque de Jesús», agregó.