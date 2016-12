Los obispos de Estados Unidos lanzan el último vídeo de una serie sobre el verdadero matrimonio

(Gaudium Press/InfoCatólica) El título del video es Made for the Common Good (Hecho para el Bien Común) e incluye una reflexión sobre la importancia del matrimonio para la sociedad a cargo de varios expertos y fieles que comparten su testimonio.

«'Hecho para el Bien Común' está diseñado para enmarcar una conversación sobre el matrimonio y sus beneficios para las familias individuales y para nuestras comunidades», explicó el Presidente del Subcomité, Mons. James Conley. «Todos tenemos que tener en cuenta la importancia del matrimonio, la asociación única de un hombre y una mujer, como el fundamento de la familia y la base de nuestra sociedad. Cuando el matrimonio no se entiende, apoya o valora, la sociedad sufre.»

La serie sobre el matrimonio incluye los videos «Made for Each Other» (Hechos el uno para otro), que trata sobre la complementariedad de la pareja, «Made for Life» (Hecho para la Vida) y «Made for Freedom» (Hecho para la Libertad), sobre la importancia de la defensa del matrimonio para la Libertad Religiosa en Estados Unidos. Un video en español también fue elaborado para cubrir estos temas y los videos son promovidos por los Obispos como un recurso para sacerdotes, catequistas, profesores y otros líderes laicales.

Los Obispos preparan una guía de estudio sobre los temas de «Hecho para el Bien Común», y este y otros recursos sobre le matrimonio están disponibles en la plataforma web Marriage: Unique for a Reason. Mons. Conley desempeña su función como Presidente del Subcomité en reemplazo de Mons. Salvatore Cordileone, quien sirvió en este cargo durante dos periodos consecutivos.