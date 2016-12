Educadora católica despedida en Texas por negarse a promover la anticoncepción

(LifeSitesNews/Infocatólica) Una joven católica fue despedida de su trabajo como educadora de salud en Legacy Community Health (LCH) por negarse a promover la anticoncepción, según una queja legal presentada por First Liberty Institute en su nombre a la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC).

Karen Alexia Palma es una católica devota que no quería violar su conciencia, ya que la doctrina católica enseña que el control artificial de la natalidad es un mal intrínseco. Al dictar la clase que le solicitaban habría tenido que promover formas de control de la natalidad que pueden actuar como abortivos.

Sin embargo, cuando una nueva dirección comenzó a controlar la LCH, dijeron que Palma tenía que enseñar a la clase independientemente de sus creencias. También se le requeriría asistir a un entrenamiento sobre control de natalidad en Planned Parenthood, la compañía abortista más grande del país.

La clase sobre el control de la natalidad consistía en menos del dos por ciento del trabajo de Palma. Sus compañeros de trabajo estaban incluso dispuestos a intercambiar ciertas responsabilidades con ella para que no tuviera que dar la clase pero la LCH se negó a permitir que Palma mantuviera su empleo.

La denuncia de la EEOC de Palma describe cómo Elizabeth Mondello, directora del Departamento de Salud Pública de LCH, y Amy Leonard, vicepresidenta del Departamento de Salud Pública de LCH, crearon un hostil ambiente de trabajo anticatólico.

«La señora. Leonard no sugirió ningún empleo alternativo, y me dijo que tenía que violar mis sinceras creencias religiosas o de lo contrario sería despedida» escribió Palma en su queja EEOC.

«Ella dijo: “Si no ponen a un lado sus creencias religiosas, no pueden trabajar aquí”. En la reunión, traje la prueba de que el trabajo era mínimo y que estaba funcionando bien sin causar dificultades a la empresa. También sugerí otras formas de emplearme. Pero la señora. Leonard no estaba interesada en trabajar conmigo para encontrarme un trabajo alternativo».

«Más tarde en la misma reunión, la señora Leonard comenzó a insultar mis creencias religiosas, presionándome para cambiarlas», continúa la queja. «Ella me dijo que conoce a muchos otros católicos que usan anticonceptivos, y me dio a entender que no entiendo mi fe y que el catolicismo no requiere que los católicos estén en contra del control de la natalidad».