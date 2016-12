De traficante de la mafia japonesa a sacerdote católico

(CNA/InfoCatólica) En un reciente video producido por Spirit Juice Studios y los Caballeros de Colón, el padre Calloway recordó su radical transformación en la que pasó de ser un joven ateo, drogadicto que abandonó la escuela secundaria a sacerdote católico.

Hijo de una familia militar, Donald (su familia lo llamó Donnie), se trasladó de Virginia al sur de California con sus padres a la edad de 10 años.

Inmediatamente fue seducido por el estilo de vida del sur de California, y a la edad de 13 años vivía únicamente para el placer en una búsqueda que eventualmente le conduciría a una espiral descendente que terminaría en la cárcel lleno de pensamientos suicidas.

Cuando su padre anunció un día que la familia se mudaría a Japón, Donnie se enfureció al pensar en marcharse, pero una vez en Japón, Donnie buscó amigos que estaban en las mismas actividades que él.

Esos amigos pronto se convirtieron en su conexión con la organización mafiosa japonesa llamada «Yakuza».

Donnie fue buscado por el gobierno japonés y el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo la presencia militar estadounidense en Japón.

Luego de eso Donnie fue ingresado en un centro de rehabilitación pero recayó inmediatamente después de ser puesto en libertad. En ese momento de su vida, la felicidad era equivalente a sentirse bien, lo que significaba mantenerse en el estilo de vida destructivo en el que nunca estaba sobrio. De vez en cuando se preguntaba sobre el significado de la vida, pero siempre pensando mantenerse experimentando placer y no en un contexto religioso.

Sin embargo, cuando tenía casi 21 años, pasaba una noche tranquila en su habitación. Sin la distracción de la música o los ruidos de una fiesta, sus pensamientos pronto se volvieron oscuros y se sintió invadido por sentimientos de pánico y suicidio. En busca de una distracción agarró un libro al azar de la estantería de sus padres, que trataba sobre apariciones marianas.

Aunque su madre era un católica devoto, había rechazado la religión durante tanto tiempo que no tenía ni idea de quién era la Santísima Virgen María. Pero empezó a leer, y estaba enganchado.

En su libro «No Turning Back: A Witness to Mercy» (No volver atrás: un testigo de la misericordia»), el padre Donald recuerda lo que pasó la mañana siguiente.

Apenas fue capaz de contar su experiencia a su experiencia a su madre, debido a su vergüenza y la falta de vocabulario religioso, pero él finalmente la convenció de que había tenido una sincera experiencia religiosa. Su madre emocionada inmediatamente empezó a llamar a todos los sacerdotes que pudiera pensar que se reunirían con su hijo.

Pero eran las 6 de la mañana y la mayoría de los sacerdotes no estaban despiertos, o no estaban listos para una cita tan temprano en la mañana.

«Entendiendo lo que me estaba refiriendo, me miró directamente a los ojos y dijo: “ Sí, Donnie. ¡Corre! ”»

«... el sacerdote no comprendió la urgencia de la situación -la necesidad de una reunión a las 6:30 am, sin previo aviso. Pensó, ¿qué podría ser tan importante que no podía esperar un par de horas? Sin intención de rendirse mi madre llamó a un segundo sacerdote pero obtuvo la misma respuesta. -¿Podemos posponer la reunión hasta las 8:30 o 9:00 am? preguntó.

Poco después, pudo reunirse con un sacerdote que lo invitó a asistir a Misa. Después de la Misa, el sacerdote le dio a Donnie un cuadro de Jesús.

«Me sorprendió que (Jesús) no me mirara como si me quisiera aplastar. La imagen era de él en un gesto de bendición. Empecé a llorar. Me di cuenta de que era amado y que Dios me buscaba».