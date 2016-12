Manifestantes desmantelan símbolos satánicos erigidos al lado de un Belen en Florida

(CH/Infocatólica) La escultura metálica con símbolos satánicos colocada al lado de un Belén en Florida fue destruida por manifestantes que la consideraban una falta de respeto y un acto de provocación.

En días recientes informamos en InfoCatólica la colocación de dicha escultura que incluía un «pentáculo» invertido, símbolo de satanismo y magia negra junto a un belén que se exhibe en un parque público, por parte de la organización «Freedom From Religion»

La escultura realizada por el ateo Preston Smith fue destruida a horas del medio día en donde se podían ver huellas de neumáticos del vehículo que la derribó. Los manifestantes ataron la cadena del vehículo a la escultura y tiraron de ella hasta echarla abajo arrastrándola varios pies.

Mientras los reporteros de televisión locales preparaban transmisiones en vivo, dos transeúntes se detuvieron y empujaron la escultura de nuevo sobre su base antes de marcharse.

La escultura se encuentra a unos 20 pies de un belén tradicional de María, José y el niño Jesús, y está respaldada por una bandera de un grupo ateo que afirma que la navidad es una la sustitución de las «Saturnalias» unas fiestas paganas romanas.

La agente de policía de Boca Raton, Sandra Boonenberg, dijo que la huelga nocturna fue el tercer ataque contra la escultura y su pancarta explicativa desde que se levantó la exhibición a principios de este mes.

Alguien pintó la negra escultura de color negro el lunes. Antes, alguien había dañado el estandarte. Los detectives están investigando.

Preston Smith, el autor, es profesor de inglés de la escuela intermedia, y dijo que como ateo no cree en Dios ni en Satanás, sino que usa un símbolo frecuentemente asociado con la adoración del diablo para destacar su creencia de que las exhibiciones religiosas no tienen lugar en la propiedad pública, y agregó que «los no creyentes se sienten como ciudadanos de segunda clase».

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que las agencias gubernamentales pueden permitir exhibiciones religiosas en propiedad pública, pero si lo hacen, no pueden discriminar. Tanto la Natividad como el Pentagrama fueron instalados con permisos de la ciudad.

Un grupo de líderes religiosos locales que incluía a 14 ministros, dos rabinos y el presidente de la mezquita de la ciudad colocaron una pancarta junto a la escultura de Smith criticando su colocación.

«El uso de símbolos satánicos es ofensivo y perjudicial para el bienestar de nuestra comunidad», dice el anuncio. «Pensamos que es una manera vergonzosa e hipócrita de defender la libertad religiosa».

La ciudad emitió una declaración afirmando que si bien respeta los derechos de libertad de expresión del autor del símbolo satánico no apoya su mensaje.

«En años pasados, las exhibiciones religiosas estacionales en la Plaza han contenido mensajes que proyectan los temas de paz, perdón y armonía», dijo. «Esta exhibición parece tener la intención de generar conflicto, llamar la atención y desafiar nuestro compromiso con la libertad de expresión protegida constitucionalmente en lugar de promover la buena voluntad, el respeto y la tolerancia durante la temporada navideña».

Antecedentes

En 2013 y 2014, los ateos erigieron exhibiciones de protesta en el Capitolio de Florida después de que un grupo cristiano colocara allí un pesebre.

Esas exhibiciones incluían un polo de Festivus hecho de latas de cerveza, una representación del Monstruo Flying Spaghetti, un dios burlón popular entre los no creyentes, y uno que muestra un ángel cayendo en llamas con el mensaje «Felices Fiestas del Templo»