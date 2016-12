P. Doñoro: «Si el Niño Jesús tocara a tu puerta pidiendo cobijo, no le darías un mendrugo. Te darías»

Cuando el P. Ignacio María Doñoro recibió una paliza que le dejó al borde de la muerte, muchos pensaron que la obra de misericordia del Hogar Nazaret finalizaría antes de tiempo. Pero no era ese el plan de Dios. InfoCatólica entrevista a este sacerdote castrense español, que pide más sacerdotes y donativos para abrir y atender nuevos centros.

Entrevista al P. Ignacio María Doñoro:

Para aquellos de nuestros lectores que no sepan lo que es el Hogar de Nazaret, ¿puede explicarnos en qué consiste?

El Hogar Nazaret es una obra de Dios, una obra de misericordia de la Iglesia que intenta restituir a los niños más pobres de entre los pobres los derechos que les han sido vulnerados: derecho a la identidad, a la salud, a la familia, derecho a sentirse especiales y ser amados.

¿Qué ocurrió con el primer Hogar en Puerto Maldonado, en la amazonia peruana?

Tuve que ir repartiendo a los niños con sus familias de origen. Después de la paliza en la que me dieron por muerto, y al comprobar que no habian conseguido su objetivo, intentaron tres veces más atacarme, gracias a Dios la policía llego a tiempo

¿Por qué sufrió esa agresión?

Estaba sacando niños de las mafias, el que juega con fuego se quema. Me encañonaron con una pistola en la sien. Tenía tres vértebras fuera y me dieron patadas en las heridas, pero gracias a Dios a los niños no les tocaron.

Se debe perdonar a los que nos hicieron esta barbaridad. Si quieren acabar conmigo, es porque algo estaré haciendo bien

¿Cuál son sus actuales proyectos?

El obispo de Moyobamba, el toledano Mons. Rafael Alfonso Escudero López-Brea me acogió desde el primer momento con mucho entusiasmo. Los sacerdotes, la iglesia diocesana de Moyobamba está vibrando con esta obra del Hogar Nazaret, atender a los más pequeños, a los últimos. Esta es una zona de Perú declarada en extrema pobreza. Son muchas las necesidades.

Hemos creado un hogar nazaret para niñas en San José de Sisa y en unos meses terminamos la construcción del hogar para niños en Carhuapoma, Bellavista.

Y ya estamos pensando en el tercero. Cuando Dios quiere algo se hace sin rechistar, y si surgen dificultades hay que poner más empeño.

¿Qué tal reaccionan los niños a los que atiende en el Hogar? ¿qué puede decirnos de ellos?

Su primera reacción es la sorpresa. No esperan una cogida así. Sienten que son parte de una familia sobrenatural. Unos a otros se ayudan a curar sus heridas.

El Hogar Nazaret es una familia sobrenatural nacida del sueño de Dios, que reclama hombres y mujeres nuevos, pero verdadera familia para siempre.

Son aceptados tal y como son, no se sienten juzgados. Cada niño es irrepetible, imprescindible, único. Aprenden habilidades de comunicación y relación. No se les educa para que sean felices en un futuro, sino para que sean felices hoy. Los éxitos y la felicidad del otro, es la de todos.

No es tan solo un lugar donde crecen, es el pilar imprescindible para su entorno emocional, donde se forjará su personalidad, equilibrio interior y dominio de la voluntad.

Conocen a Dios como el Padre amoroso que los quiere con locura, escucha siempre, y pueden hablar. El mejor amigo en quien pueden confiar…El Señor hace, ellos se dejan hacer.

Según su edad asumen responsabilidades. Se tienen muy en cuenta sus opiniones, aspiraciones, deseos. Les pedimos sin miedo que tomen decisiones y asuman las consecuencias. Se saca más provecho de los errores que de los aciertos. Para el Hogar Nazaret los niños no son el futuro, sino el presente lleno de futuro.

¿Cuáles son las necesidades económicas del Hogar de Nazaret?

Por desgracia, lo económico no es lo más importante. Si tuviera que pedir algo a los reyes magos, pediría un esfuerzo a los obispos en dejar ir a los sacerdotes a la misión.

Pero sin dinero se puede hacer muy poco. Estas diócesis son muy pobres, es imposible aportar algo desde la iglesia local. La ayuda viene de pequeñas donaciones a través de las redes sociales y de la web www.hogarnazaret.es

No se trata de dar una limosna. Si el Niño Jesús tocara a tu puerta pidiendo cobijo, no le darías un mendrugo: Te darías. Es Dios quien llama a tu puerta. «Lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos conmigo lo hicisteis» (Mt 25,41). Es el óbolo de la viuda, o el muchacho que pone todos sus panes y peces a los pies de Jesús.

Me encanta la frase de Santa Madre Teresa, dar hasta que te duela. Con muy pequeñas aportaciones, con personas que se quitan de lo suyo... así se va creando el Hogar Nazaret. Si los pobres no están en mí, ¿cómo estar en Dios? ¿Quieres que en tu familia haya Navidad? Una buena respuesta es www.hogarnazaret.es

